Ekin Mert Daymaz ile Melisa Şenolsun aşk yaşıyor iddiası

Umut Evirgen'den ayrılan Melisa Şenolsun, yeni bir aşka yelken açtı.

Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

CİHANGİR'DE EĞLENDİLER

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.

Daymaz ve Şenolsun'un gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüdüğü iddia edildi.