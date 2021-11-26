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    Ekin Mert Daymaz ile Melisa Şenolsun aşk yaşıyor iddiası

    Umut Evirgen'den ayrılan Melisa Şenolsun, yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 10:31
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    Ekin Mert Daymaz ile Melisa Şenolsun aşk yaşıyor iddiası

    Ekin Mert Daymaz'ın, geçtiğimiz aylarda ünlü işletmeci Umut Evirgen'le olan ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun'la yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

    CİHANGİR'DE EĞLENDİLER

    Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Daymaz ile Şenolsun'un, geçtiğimiz günlerde Cihangir'de birlikte eğlendiği öne sürüldü.

    Daymaz ve Şenolsun'un gece geç saatlerde sokakta sarmaş dolaş yürüdüğü iddia edildi.

    Ekin Mert Daymaz ile Melisa Şenolsun aşk yaşıyor iddiası #1Ekin Mert Daymaz ile Melisa Şenolsun aşk yaşıyor iddiası #2

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