Ekonomiden dert yanan Ebru Polat, villadan taşınıyor! "Kiralar çok fena" Ünlü şarkıcı Ebru Polat, yaptığı yeni açıklamasında maddi anlamda durumunun iyi olduğunu ama hayat pahalılığın hissedilir düzeyde olduğunu söyledi.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan şarkıcı Ebru Polat, daha önce 'O kadar paran var niye daha gösterişli bir villada oturmuyorsun?' diye soranlara yanıt vermişti.

Polat "3.5 katlı 7 odalı benim evim. Beykoz'daki villalar böyle, eski ve bakımsız biraz ama 1 aylık kirası normal evin 6 aylık kirası ile aynı." demişti.

Yeni bir açıklamada bulunan Polat, maddi anlamda durumunun iyi olduğunu ama hayat pahalılığın hissedilir düzeyde olduğunu söyledi.

"Kiralar çok fena"

Polat, "Kiralar çok fena, ben villada oturuyorum ama rezidansa çıkmayı düşünüyorum. Bence herkes tasarruf yapmalı." dedi.

Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat, "Ticari hayatım gayet güzel gidiyor, güzellik salonumuz o kadar harika gidiyordu ki bu son malum olaylar olmasaydı çok daha farklı olacaktı, güvenleri sarsıldı insanların." diyerek sitem etti.

"Berbat gidiyor özel hayatım"

Kalbinin boş olduğunu söyleyen Polat, "Berbat gidiyor özel hayatım, kimseyle geçinemiyorum, gözünün üstünde kaş arıyorum, korkutuyorum karşı tarafı, bekarlık daha güzel, böyle mutluyum." ifadelerini kullandı.