Elbisesi paspasa benzetilmişti! Hande Erçel eleştirilere cevap verdi

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Son dönemde güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası'nda yer almıştı.

Siyah deri bir elbise ile boy gösteren Hande Erçel, sosyal medyada kıyafetinin otomobil paspasına benzediği yönündeki yorumlar hakkında konuştu.

"TEPKİLERİ ÇOK GÜZELDİ"

Erçel, "Yorumları okumuyorum. Çoğu sayfayı görmüyorum ama arkadaşlarımın tepkileri çok güzeldi." dedi.

Oyuncu, kendisinde beğenmediği ve değiştirmek istediği yerler olduğunu da belirtti.

Muhabirlerin ''Güzelliğiniz çok konuşuluyor. Hande Erçel'in kendinde beğenmediği, değiştirmek istediği bir şey var mı?'' sorusuna, ünlü oyuncu gülerek ''Herkesin var ya. Var tabii ki benim de var. Çok şey var ama özel spesifik bir şey söylemeyeyim ki başlık olmasın.'' dedi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Sevgilisi Hakan Sabancı ile ilgili konuya da ''Her şey yolunda. O Şampiyonlar Ligi'ni izliyor. Kız kıza yemekteyiz.'' diye konuştu.

Yeni projeleri hakkında da konuşan Hande Erçel, ''Nisan mayıs, tam olarak tarihi bilmiyorum, yakında film yayına girecek. Onun dışında da var, bir filme başlayacağım. Ondan sonra da var duyarsınız zaten.'' dedi.