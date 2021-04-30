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    Elçin Sangu dans etti

    Demet Özdemir’in ardından Elçin Sangu da danstaki yeteneğini gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 11:37
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    Elçin Sangu dans etti

    Son zamanlarda oyuncu ve şarkıcılar birbiri ardına dans yeteneklerini sergilemeye başladı.

    ELÇİN'İN DANS PERFORMANSI

    Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen güzel oyuncu Elçin Sangu da bu akıma uydu. Sangu, Instagram hesabından paylaştığı dans videosu ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.

    Elçin Sangu dans etti VİDEO

    Elçin Sangu dans etti #1Elçin Sangu dans etti #2

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