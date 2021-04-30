Elçin Sangu dans etti

Elçin Sangu dans etti

Demet Özdemir’in ardından Elçin Sangu da danstaki yeteneğini gözler önüne serdi.

Son zamanlarda oyuncu ve şarkıcılar birbiri ardına dans yeteneklerini sergilemeye başladı.

ELÇİN'İN DANS PERFORMANSI

Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen güzel oyuncu Elçin Sangu da bu akıma uydu. Sangu, Instagram hesabından paylaştığı dans videosu ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Elçin Sangu dans etti VİDEO