Elçin Sangu, Fahriye Evcen'in sektörden silinmesini istiyor iddiası

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, olay yaratacak açıklamaları Fahriye Evcen için söylediği iddia edildi.

Youtube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına katılan Elçin Sangu, çok samimi açıklamalarda bulunmuş, bazı isimlerin sektörden silinmesini istediğini söylemişti.

"GÖRSEM YOLUMU DEĞİŞTİRİRİM"

Sangu programda, “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah’ dediğim ünlüler de var” demişti.

Sangu'nun bu ağır sözleri ‘Kurt Seyit Şura’ dizisinin setinde tartıştığı Fahriye Evcen için sarfettiği iddia edildi.

"İÇİM RAHAT"

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Sangu, açıklamaları yüzünden pişamn olmadığını dile getirirp; "İçim rahat. Sözlerimin arkasındayım. Sorun çıkartan insan ile çalışmam." dedi.

Güzel oyuncu Sangu, tartışma üzerine gözyaşlarını tutamamıştı.