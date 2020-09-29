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    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde?

    Güzel oyuncu Elçin Sangu, katılacağı bir program nedeniyle gündeme geldi. Peki, Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? İşte Elçin Sangu'nun hayatı ve oynadığı dizi ile filmler...
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 17:42
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    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde?

    Güzel oyuncu Elçin Sangu, katılacağı bir soru cevap programı sebebiyle gündeme geldi.

    Oynadığı dizi ve filmlerle gündeme gelen Elçin Sangu, bu sefer de soru cevap etkinliği sebebiyle çok konuşulanlar arasına girdi.

    Elçin Sangu'nun hayatı da gündeme gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Peki, Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında? İşte Elçin Sangu'nun hayatı...

    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde? #1

    ELÇİN SANGU KİMDİR?

    1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Çerkes asıllı Elçin Sangu, Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olduktan sonra, aldığı oyunculuk eğitimleri ile sektöre katıldı.

    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde? #2

    2011 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin 'Jale' karakterini canlandıran Elçin Sangu, burada yakaladığı ünün ardından 2012-2013 yıllarında yeni bir diziye geçti.

    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde? #3

    Aşk Kaç Beden Giyer dizisinde Nehir karakterini canlandıran Elçin Sangu, Aşk Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde oynadı.

    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde? #4

    ELÇİN SANGU'NUN ÇIKIŞ YAPTIĞI DİZİ

    2015 yılında Sevdam Alabora dizisine katılan Elçin Sangu, asıl büyük çıkışını başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Kiralık Aşk dizisi ile yaptı.

    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde? #5

    Elçin Sangu'nun Kiralık Aşk dizisindeki performansı, Elçin Sangu'ya 3 Altın Kelebek Ödülü kazandırmıştır.

    Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde? #6

    Sosyal medya istatistiklerine göre 2016 yılının en popüler kadın oyuncusu seçilen Elçin Sangu, Instagram'da en çok takip edilen Türk ünlüler arasında yer alıyor.

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