Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? Elçin Sangu neden gündemde?

Güzel oyuncu Elçin Sangu, katılacağı bir program nedeniyle gündeme geldi. Peki, Elçin Sangu kimdir, kaç yaşında? İşte Elçin Sangu'nun hayatı ve oynadığı dizi ile filmler...

Güzel oyuncu Elçin Sangu, katılacağı bir soru cevap programı sebebiyle gündeme geldi.

Oynadığı dizi ve filmlerle gündeme gelen Elçin Sangu, bu sefer de soru cevap etkinliği sebebiyle çok konuşulanlar arasına girdi.

Elçin Sangu'nun hayatı da gündeme gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Peki, Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu kaç yaşında? İşte Elçin Sangu'nun hayatı...

ELÇİN SANGU KİMDİR?

1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Çerkes asıllı Elçin Sangu, Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olduktan sonra, aldığı oyunculuk eğitimleri ile sektöre katıldı.

2011 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin 'Jale' karakterini canlandıran Elçin Sangu, burada yakaladığı ünün ardından 2012-2013 yıllarında yeni bir diziye geçti.

Aşk Kaç Beden Giyer dizisinde Nehir karakterini canlandıran Elçin Sangu, Aşk Hikayesi, Kurt Seyit ve Şura dizilerinde oynadı.

ELÇİN SANGU'NUN ÇIKIŞ YAPTIĞI DİZİ

2015 yılında Sevdam Alabora dizisine katılan Elçin Sangu, asıl büyük çıkışını başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı Kiralık Aşk dizisi ile yaptı.

Elçin Sangu'nun Kiralık Aşk dizisindeki performansı, Elçin Sangu'ya 3 Altın Kelebek Ödülü kazandırmıştır.

Sosyal medya istatistiklerine göre 2016 yılının en popüler kadın oyuncusu seçilen Elçin Sangu, Instagram'da en çok takip edilen Türk ünlüler arasında yer alıyor.