Elçin Sangu köpeğiyle poz verdi
ensonhaber.com

Dizi, tiyatro ve müzikali bir arada yürüten ünlü Elçin Sangu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel ünlülerden.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Sangu'un son yaptığı paylaşım da ilgi gördü.

Elçin Sangu köpeğiyle poz verdi

"Sezona giriş yapılmıştır"

Son olarak köpeğiyle birlikte çekilen karelerini 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan 37 yaşındaki Sangu, peş peşe paylaştığı pozlarına; "Sezona giriş yapılmıştır" mesajını yazdı.

Elçin Sangu köpeğiyle poz verdi

Ünlü ismin yayınladığı kareler kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.

Elçin Sangu köpeğiyle poz verdi
Elçin Sangu köpeğiyle poz verdi
Elçin Sangu köpeğiyle poz verdi