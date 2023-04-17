Elçin Sangu köpeğiyle poz verdi Ünlü oyuncu Elçin Sangu, köpeğiyle çektiği yeni pozlarını yayınladı.

ensonhaber.com

Dizi, tiyatro ve müzikali bir arada yürüten ünlü oyuncu Elçin Sangu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel ünlülerden.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Sangu'un son yaptığı paylaşım da ilgi gördü.

"Sezona giriş yapılmıştır"

Son olarak köpeğiyle birlikte çekilen karelerini 8.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan 37 yaşındaki Sangu, peş peşe paylaştığı pozlarına; "Sezona giriş yapılmıştır" mesajını yazdı.

Ünlü ismin yayınladığı kareler kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.