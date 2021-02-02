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    Elçin Sangu: Tepki almak beni rahatsız etmez

    Özel hayatıyla ilgili pek konuşmayan güzel oyuncu Elçin Sangu, kendini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 10:44
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    Elçin Sangu: Tepki almak beni rahatsız etmez

    Elçin Sangu, InStyle Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara da yanıt veren oyuncu, pandemi süreciyle ilgili  de konuştu.

    İşte Sangu'nun açıklamalarından ara başlıklar:

    “Pandemiyi kabullendim ve olabildiğince panik duygusundan kaçınıyorum. Kendimi gayet sakin ve makul bir noktada tutmaya çalışıyorum.

    "EV HAYATINI SEVİYORUM"

    Çok kendi içine dönük bir hayatım, az arkadaşım ve üç tane küçük çocuğum var; köpeklerim Windu, Padme ve Yoda. Ev hayatını çok seviyorum ve dışarıda vakit geçirmeye pek ihtiyaç duymuyorum.

    "TEPKİ ALMAKTAN RAHATSIZ OLMAM"

    İfade özgürlüğü benim için çok önemli bir konu. Ben düşüncelerimi özel hayatımda da iş hayatımda da net ifade ederim, lafı eğip büküp dolandırmaktan hoşlanmıyorum. Bunun için de tepki almak beni rahatsız etmez, çünkü belki de kişinin duymaktan kaçtığı şeyleri net bir şekilde söylemişimdir!”

    Elçin Sangu: Tepki almak beni rahatsız etmez #1

    Elçin Sangu: Tepki almak beni rahatsız etmez #2

    Elçin Sangu: Tepki almak beni rahatsız etmez #3

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