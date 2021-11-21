Elçin Sangu’dan sert açıklamalar

'Kiralık Aşk' dizisiyle büyük şöhret yakalayan Elçin Sangu, televizyon dünyasındaki bazı kişiler için “İnşallah sektörden silinirler” diyerek ateş püskürdü.

'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kurt Seyit ve Şura' ve 'Kiralık Aşk' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Elçin Sangu, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.

Sangu, hem özel ve hem de iş hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“SEKTÖRDEN SİLİNİR İNŞALLAH”

“Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?” sorusuna cevap veren Sangu, şöyle konuştu:

“Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var.”

KİRALIK AŞK'I 2 KEZ REDDETTİ

'Kiralık Aşk' dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan oyuncu, “Dizinin başarılı olacağını önceden hissettin mi?” şeklindeki soruya ise “'Kiralık Aşk'ı ben iki kez reddettim. Ümmü Burhan (yapımcı) ikna etmeseydi ben şu an yoktum yani, öyle söyleyeyim. Ümmü Hanım bana ‘Kızım ne kaybedeceksin? Senin çok çocuksu bir enerjin var. Bunu ekranda kimse görmedi. Nereye kadar dram? Bunu dene en azından. En fazla romantik komedi denemiş olursun’ dedi. Ben öyle girdim o işe.” diyerek cevap verdi.

“BEN ÇERKEZ’İM”

Çok inatçı olduğunu söyleyen Sangu, bu özelliğinin kendisine zarar verdiğini dile getirdi.

Güzel oyuncu, “Ben Çerkez’im. Genimden atamıyorum.” dedi.