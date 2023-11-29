Eleanor Tomlinson, yeni dizisinde neden soyunmadığını açıkladı Samimi bir röportaj veren ünlü oyuncu Eleanor Tomlinson, yeni dizisi için kameralar karşısında soyunmayı reddettiğini açıkladı.

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İngiliz aktris Eleanor Tomlinson, yeni erotik gerilim dizisi 'The Couple Next Door' için neden kamera karşısında soyunmamaya kararı aldığını anlattı.

The Times'a konuşan Tomlinson, lüks bir mahallede yaşayan iki çiftin birbirleriyle olan müstehcen ilişkisini konu alan dizide soyunmanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyledi:

"Dizi için gerekli olduğunu düşünmedim."

"Daha önce de çıplaklık içeren sahnelerde yer aldım ama bu benim için her projeye ve soyunmayı ne kadar gerekli hissettiğime bağlı. Ve bu dizi için gerekli olduğunu düşünmedim."

"Ekran görüntüsü alıyorlar"

31 yaşındaki ünlü isim, ayrıca çıplak sahnelerin 'çok ciddi' olduğunu ve oyuncuları kariyerleri boyunca takip edebileceğini de belirterek; "Bu aslında kendimi korumaya yönelik bir tereddüt. Çünkü birisi sizin çıplak sahnelerinizi izlerken diziyi durdurup ekran görüntüsü alıyor ve bu fotoğraflar internete düşüyor ve sonsuza dek orada kalıyor." diye konuştu.

Eleanor, şehvetli sahneleri göstermenin sayısız farklı yolu olduğunu ve her şeyin oyuncular arasındaki kimyaya ve mahremiyet koordinatörleriyle ne kadar iyi çalıştıklarına bağlı olduğunu vurguladı.

"Karakter odaklı olmalı"

Aktris, 'her şeyi' sergilemenin izleyicinin dikkatini 'duraklattığını' da sözlerine ekledi: "Aslında çıplaklığın olmamasının programı daha ilginç kıldığını düşünüyorum. Program benim için karakter odaklı olmalı."