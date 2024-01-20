Eleştirilere 'beni salın' yanıtını veren Hande Erçel'den yeni hamle! Oyunculuğu sildi...

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Oyuncu Hande Erçel, aşk hayatı ile magazin gündeminin odağında.
Hakan Sabacı ile bir süredir ilişki yaşayan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımları ile konuşuluyor.
Hande Erçel son olarak oyunculuğuna dair eleştirilerle yeni bir gündem yarattı.
Sosyal medya platformlarında oyunculuğu eleştirilen Erçel, verdiği bir röportajda “beni salın” ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu unvanını sildi, set fotoğraflarını kaldırdı
Son dönemde fazlaca konuşulan konu hakkında oldukça canı sıkılan Hande Erçel, yeni adımıyla kafaları karıştırdı.
Erçel, sosyal medya hesabından “oyuncu” unvanını sildi.
Aynı zamanda da profilinde paylaştığı set fotoğraflarını da kaldırdı.
Oyuncunun bu hareketi “mesleği bıraktı” yorumlarını da beraberinde getirdi.
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