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Eleştirilere 'beni salın' yanıtını veren Hande Erçel'den yeni hamle! Oyunculuğu sildi...

Eleştirilere 'beni salın' yanıtını veren Hande Erçel'den yeni hamle! Oyunculuğu sildi... Oyunculuğu ile ilgili eleştirilerden yorulduğunu dile getiren Hande Erçel'in, sosyal medya hesabından "oyuncu" unvanını silmesi ve set fotoğraflarını kaldırması akılları karıştırdı.