Elisabeth Mas, Tuba Ünsal hakkında konuştu

Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu ile kısa süre birlikte olan oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal'la ilgili açıklama yaptı.

İspanyol model Elisabeth Mas, eski eşi Caner Karaloğlu ile kısa süreli birliktelik yaşayan oyuncu Tuba Ünsal hakkında ilginç açıklamada bulundu.

Nişantaşı'ndaki bir hastanede objektiflere yansıyan ünlü model, eski eşi Caner Karaloğlu ile bir dönem aşk yaşayan Tuba Ünsal ile bir mekanda kavgaya tutuşmuştu.

"TAM BİR DELİ"

Ünsal ile mahkemelik olan Mas, aralarındaki davanın sona erdiğini söyleyip "Tuba çok zor biri! O tam bir crazy! (Deli).

"KONUŞMUYORUZ"

Tuba ile yaşadığımız gerilimden sonra pek çok restoran ve partide aynı ortamda tesadüfen bulunduk ama hiç konuşmuyoruz. Zaten arkadaş da değiliz" ded