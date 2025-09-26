Abone ol: Google News

Elizabeth Banks'in güzellik sırrı! Hayranlarıyla paylaştı

51 yaşında olmasına rağmen genç bir kadın gibi görünen Elizabeth Banks, hayranlarıyla sırrını paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 10:59
51 yaşındaki Hollywood yıldızı Elizabeth Banks, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

51 yaşındaki Hollywood yıldızı Elizabeth Banks, güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

Yaşını göstermeyen güzelin merak edilen sırrı ortaya çıktı.

Uzun yıllardır sinema ve televizyon dünyasında yer alan ünlü oyuncu, genç ve enerjik kalmasının ardındaki basit ama etkili alışkanlıklarını hayranlarıyla paylaştı.

"SU, BESLENME VE UYKU"

People dergisine konuşan Banks, iyi yaşlanmanın karmaşık formüllerle değil, sade bir yaşam tarzıyla mümkün olduğunu söyledi. İki çocuk annesi oyuncu, "Su, daha iyi beslenme ve sekiz saat uyku." sözleriyle kendi rutinini özetledi. 

"UYKU HER ŞEYİ ETKİLİYOR"

Ünlü oyuncu, yeterli uykunun sadece enerjisini değil, cilt dokusunu da doğrudan etkilediğini belirtti. "Yedi ila sekiz saat uykuya ihtiyacım olduğunu kabullendim. Uyku, görünüşümden ruh halime kadar her şeyimi etkiliyor." diyen Banks, dinlenmenin güzellik için temel bir adım olduğunu vurguladı.

