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    Elliot Page boşanıyor

    Cinsiyet değiştiren Elliot Page, eşine boşanma davası açtı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 13:04
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    Elliot Page boşanıyor

    Rol aldığı 'Juno' adlı filmle adını geniş kitlelere duyuran Ellen Page, 2020 yılının Aralık ayında cinsiyet değişirip erkek olduğunu ve bundan böyle Elliot Page adını aldığını açıklayarak tüm dünyanın ilgisini üzerine çekmişti.

    BOŞANIYOR

    Şu sıralar 'The Umbrella Academy' adlı yapımda rol alan ve cinsiyet değişikliğinden sonra da diziye devam edeceği açıklanan 33 yaşındaki Elliot Page, 2018 yılında romantik bir törenle evlendiği 26 yaşındaki eşi Emma Portner'a boşanma davası açtı.

    Elliot Page ve Emma Portner, üç yıldır birlikteydi.

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