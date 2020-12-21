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    Elliot Page’den ilk fotoğraf

    Kanadalı oyuncu Elliot Page, cinsiyet değiştirmesinin ardından ilk kez bir fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 09:38
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    Elliot Page’den ilk fotoğraf

    Elliot Page, ABD’de 2007 yılında gösterime giren 'Juno' filmiyle Oscar’a aday gösterilirken, adını geniş kitlelere duyurmuştu.

    Page olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, trans birey olduğunu açıklamıştı.

    HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

    Değişimini anlatan bir yazı kaleme alan 33 yaşındaki oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

    Gözlük ve şapka taktığı bir fotoğraf paylaşan Page’in, yüz hatlarının daha maskülen görünmesi dikkat çekti.

    "MÜMKÜNSE DESTEKLEYİN"

    Page, yayınladığı fotoğrafa, "Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot" notunu düştü.

    Son olarak 'The Umbrella Academy' ile seyirci karşısına çıkan Page, 2018’den bu yana dansçı Emma Portner’la evliliğini sürdürüyor.

    Elliot Page’den ilk fotoğraf #1

    Elliot Page’den ilk fotoğraf #2

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