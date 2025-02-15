Elon Musk 13. kez baba oldu

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Elon Musk, yeniden baba oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'ın baba olduğu haberi ise sosyal medyadan hızla yayıldı.

Yazar Ashley St. Clair, Shivon Zilis ile üçüncü çocuğuna kavuşan ve toplamda 12 çocuğu olan Elon Musk ile bebek sahibi olduğu açıkladı.

"BEŞ AY ÖNCE DOĞUM YAPTIM, BABASI ELON"

X platformunda paylaşım yapan yazar, Musk ile yaklaşık beş ay önce bebek sahibi olduklarını açıkladı:

"Beş ay önce dünyaya bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım ancak son günlerde medyanın, vereceği zarara bakmaksızın, bunu açıklamayı planladığı açıkça ortaya çıktı."

"ZARLAR ATILDI"

"Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesini sağlamayı düşünüyorum" diyen yazar paylaşımının altına Latince bir ifade olan "Alea Iacta Est" (Zarlar atıldı) yazdı.