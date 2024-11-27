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Gerçek ismi Claire Boucher olan Kanadalı ünlü şarkıcı Grimes, eski sevgilisi Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te bir gönderi paylaştı.

Grimes paylaşımda, 53 yaşındaki Elon Musk ve çocukları hakkında ilk kez bu kadar açık konuşurken dört yaşındaki oğulları X Æ A-Xii, iki yaşındaki Techno Mechanicus ve üç yaşındaki kızı Exa Dark Sideræl için verdiği velayet savaşı hakkında yaşananları anlattı:

"5 AYDIR GÖRMÜYORUM"

"Bir yılımı annelik hakları konusunda berbat bir eyalette Instagram paylaşımlarımı ve modelliğimi çocuklarıma sanki hiç sahip olmamam gerekiyormuş gibi beni kötü anne gibi gösteren bir velayet savaşıyla geçirdim. Sahip olduğu kaynakların ya da stratejilerin bir kısmına bile sahip olmadığım birine karşı savaşarak hayatımın aşkından kopmaya çalıştım, çünkü artık onu tanıyamaz olmuştum.



Tüm bu süreçte bebeklerimden birini beş ay boyunca görmedim. Ve bu sadece halka açık olarak paylaşılabilecek kısmı, çünkü son yıllarda yaşadıklarımın çoğu kapalı kapılar ardında kalmalı."

Musk, Grimes'tan olan çocuklarının yanı sıra iki kadından dokuz çocuğun daha babası.