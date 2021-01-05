Elsa Hosk: Doğum yapmadan önce

Anne olmak için gün sayan model Elsa Hosk, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

Sevgilisi Tom Daly'den ilk bebeğini bekleyen Victoria's Secret modellerinden Elsa Hosk, hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşıyor.

Anne olmak için geri sayıma başlayan dünyaca ünlü manken Elsa Hosk, karnı burnunda pozunu "Doğum yapmadan birkaç hafta önce" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. 32 yaşındaki modelin paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"HAMİLELİĞİN EN GÜZEL YANI"

Öte yandan Tom Daly ile uzun süredir aşk yaşayan Elsa Hosk, geçtiğimiz günlerde hayranlarının sorularını yanıtlamıştı. Hosk, "Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması" ifadelerini kullanmıştı.

"DOĞUMDAN SONRA İŞİME DÖNECEĞİM"

Elsa Hosk, hamileliğinin başlarında hamburger ve makarna yediğini, şimdilerde ise Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söylemişti. Ünlü model, "Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?" sorusuna ise, "Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa. Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim" şeklinde yanıt vermişti.

Hayatının bir döneminde alkolik olduğunu açıklayan 32 yaşındaki Hosk, daha önce kendisiyle ilgili itiraflarda bulunmuştu.

"ALKOLİKTİM"

Zamanla kendini temizlediğini söyleyen Elsa Hosk, şu ifadeleri kullanmıştı: "10 yıl önce kendimi kaybettiğim bir dönemde New York'a taşınmaya karar verdim. Herhangi bir iş rezervasyonu değildi. New York ezici oldu ve daha da kayboldum. Tüm problemlerin bende başladığını anlamak zaman aldı. Anladığımda temizlendim, ayıldım ve alkolik olduğumu, dışarıda ayık yaşayan bütün bir dünya olduğunu öğrendim.





"HAYAL EDEMEZDİM"

Harika insanlarla ve arkadaşlarla tanıştım. Yavaş yavaş kendimi tekrar buldum. Bundan sonra olacakları hiç hayal edemezdim. Eğer herhangi bir nedenle mücadele ediyor ve kayboluyorsanız, sorun değil. Umarım devam etme ve mutluluk bulma gücünü bulursun."