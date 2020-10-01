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    Elsa Hosk, hamile

    Dünyaca ünlü model Elsa Hosk, hamile olduğunu aylardır saklıyordu.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 09:35
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 09:35
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    Elsa Hosk, hamile

    Victoria's Secret İsveçli modeli Elsa Hosk, anne olmaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki model, hamilelik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak pozlarla duyurdu.

    "KARNIMDA BİR MELEK SAKLIYORUM"

    Profesyonel çekimler yaptırdığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan model, "Bir süredir karnımda bir melek saklıyorum. Bebek sahibi olacağım için heyecanlı olmanın ötesinde hayallerimin erkeğiyle hayatın bir sonraki bölümüne başlayacağım için şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    Hosk, 2015 yılından bu yana iş insanı Tom Daly ile aşk yaşıyor.

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