Elvis Presley’in ceketine 128 bin sterlin verdiler Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı.

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Rock'n Roll müziğin unutulmaz ismi Elvis Presley’in tasarım ceketi bir açık artırmada satışa çıkarıldı.

4 milyon 395 bin 390 TL

Presley’in ömrünün son yılında giydiği deri vizon ceket, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 128 bin sterline (4 milyon 395 bin 390 TL) alıcı buldu.

ABD’li şarkıcı, bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977 yılında hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti.

Presley'e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük de 14 bin sterline satıldı.