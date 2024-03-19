Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Hasatne künyesi dikkat çekti

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90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından yakın dostu 'minik serçe' lakaplı Sezen Aksu'nun fotoğrafını paylaştı.
"Yiyerek zayiflama sırları"
Müftüoğlu paylaşımına "Yiyerek zayiflama metotlarını öğreten Sezen Aksu'm" notunu düştü.
Müftüoğlu'nun Sezen Aksu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Hastane künyesi var
Ünlü şarkıcının çektiği fotoğrafta ise Sezen Aksu'nun bileğindeki hastane künyesi dikkat çekti. Yorumlarda Aksu'nun sağlığıyla ilgili sorular yer aldı.
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