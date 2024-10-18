Haber Merkezi

Bir döneme damga vuran isimlerden biri olan 63 yaşındaki Emel Müftüoğlu, 26 yaşından 50’ye kadar estetik ameliyatı olduğunu söyledi.

‘Empati’ programına katılan sanatçı, itiraflarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, 24 yıl sürekli estetik yaptırdığını 50 yaşında ameliyat olmayı bıraktığını söyledi:

"NE APTALMIŞIM"

Bu yaşımda ben ne aptalmışım bu kadar çok estetik niye yaptırmışım diyorum. Genellikle Ajda Pekkan'ı örnek verirler ama, kadıncağızın peşini yıllarca bırakmadılar ama; ben kendim de dahil pek çok isim verebilirim hiç durmadan estetik yaptıran! 26 yaşımdan 50 yaşıma kadar sürdü, nerde bir estetik doktoru var, daha adam İstanbul'a gelmeden yetişip muayenehanesine oturuyorduk. Nasıl kestirmişim biçtirmişim hunharca kendimi, çok üzülüyorum. Daha güzel olayım hırsı... Genç kalayım, daha güzel olayım...

"KALDIRAMIYORDUM GÖĞÜSLERİMİ"

Estetik yaptırdığına pişman olan Müftüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: