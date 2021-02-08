Emel Sayın aşı oldu

TÜRK sanat müziğinin dev ismi Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı.

Hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.

AŞI OLDUĞUNU DUYURDU

1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilen Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Sayın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ"

75 yaşındaki sanatçı, Instagram'dan yayınladığı videoda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" şeklinde konuştu.