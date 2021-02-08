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    Emel Sayın aşı oldu

    TÜRK sanat müziğinin dev ismi Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 07:10
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    Emel Sayın aşı oldu

    Hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden  koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye'de aşılama sürüyor.

    AŞI OLDUĞUNU DUYURDU

    1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilen Emel Sayın, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. Sayın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    "TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ"

    75 yaşındaki sanatçı, Instagram'dan yayınladığı videoda, "Merhaba... Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

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