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    Emel Sayın, kardeşini son yolculuğuna uğurladı

    Emel Sayın, kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşlarıyla veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:59
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    Emel Sayın, kardeşini son yolculuğuna uğurladı

    Usta sanatçı Emel Sayın’ın kız kardeşi Fatma Tektaş (74), dokuz aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü.

    Geçtiğimiz cumartesi günü aldığı acı haberle yıkılan sanatçı, kardeşinin vefat ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:

    "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde, huzurla uyu inşallah. Allah rahmet eylesin."

    Dostları yalnız bırakmadı

    Fatma Tektaş, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Yakın aile dostlarının yanı sıra ünlü oyuncular Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün'ün acılı gününde yalnız bırakmadığı Emel Sayın, cenazenin cami avlusuna gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.

    Emel Sayın, kardeşini son yolculuğuna uğurladı #1

    Emel Sayın, kardeşini son yolculuğuna uğurladı #2

     

    Emel Sayın, kardeşini son yolculuğuna uğurladı #3


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