Emel Sayın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "Ameliyatla iyileştim" Önceki gün sahneye çıkan ünlü şarkıcı Emel Sayın, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ameliyat olan ünlü isim, şimdi daha iyi olduğunu dile getirdi.

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Mavi Boncuk lakabıyla tanınan şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Önceki gün İstanbullu hayranlarıyla buluşan 78 yaşındaki ünlü sanatçı, bu kez sevenlerini üzen bir açıklama yaptı.

Sayın, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık durumunu değerlendiren Emel Sayın, geçtiğimiz yıl bir ameliyat olduğunu dile getirip şunları ifade etti:

"6-7 ay çalışmadım"

"Eklemlerimde bir sorun oldu. Bir ameliyat geçirdim ve o benim 6-7 ay çalışmama engel oldu. Şimdi iyiyim ama dikkatliyim ve başarılı bir ameliyat geçirdim. Çaresi olan bir ameliyattı. Tekrardan iyi oldum."