Emel Sayın sinemaya neden veda ettiğini yıllar sonra açıkladı

1980’de Cüneyt Arkın ile oynadığı ‘Rüzgar’ filminden sonra sinemaya veda eden Emel Sayın, filmdeki yatak sahnesinin çarptılması sonrası beyaz perde defterini kapattığını söyledi.

Yeşilçam'da çok sayıda filmde yer alan şarkıcı ve oyuncu Emel Sayın, sinema dünyasına ani bir şekilde veda etmişti.

Sayın son olarak, başrolü Cüneyt Arkın ile paylaştığı Rüzgar filminde rol almıştı.

'Rüzgar' filminden sonra bir daha sinemada boy göstermeyen Sayın'ı Yeşilçam'a küstüren neden ortaya çıktı.

“Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu" diyen usta isim Emel Sayın Posta'ya açıklama yaptı.

"Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt’i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım” diyen Emel Sayın sinemayı bırakmasına sebep olan olayı şöyle anlattı:

"SETE GAZETECİ GELMESİN, O SAHNELER SERVİS EDİLMESİN DİYE RİCA ETTİM"

"Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki ‘İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin’. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım ‘Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta’ diye haber çıktı.





"KİMSEYE DERDİMİ ANLATAMADIM VE O GÜN KÜSTÜM"

O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı; ‘Senden beklemezdik’ tarzında. Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim. Bu fotoğraf kimden çıktı hala bilmiyorum."