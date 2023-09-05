Emel Sayın'ın eski haline beğeni yağdı

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Müzik çalışmalarının yanı sıra rol aldığı filmlerle de ışıltılı bir kariyer edinen 77 yaşındaki sanatçı Emel Sayın, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
Son günlerde sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanmaya başlayan Sayın, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.
"Meğer ne güzelmişim"
Gençlik fotoğrafını Instagram'da takipçiler ile paylaşan Emel Sayın, sosyal medyada gündem oldu.
Emel Sayın'ın "Meğer ne güzelmişim" notuyla paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden yorum yağdı.