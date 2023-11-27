Emily Ratajkowski, bu sefer indirim haberi için soyundu

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Dünyanın en seksi kadınları arasından gösterilen Emily Ratajkowski, her yaptığıyla olay olan ünlü isimlerden.
Dünyaca ünlü model, eşi tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı almıştı.
Oğlu Sylvester Apollo'yu tek başına büyütmeye başlayan Emily Ratajkowski verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor.
Reklamlam için poz verdi
Oyunculuğu bırakıp modelliğe yönelen güzel isim bu sefer Black Friday indirimleri için bir markanın reklamını yaptı.
32 yaşındaki model, koyu mavi daracık bir bikininin modelliğini yaparken oldukça cüretkar pozlar verdi.
Tanga bikini
Tanga bikini altıyla fit görünümünü sergilemekten çekinmeyen Emrata, yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.
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