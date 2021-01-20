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    Emily Ratajkowski,: Göbeğimde bebek var

    Ünlü oyuncu Emily Ratajkowski, hamileliği sevdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 07:51
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    Emily Ratajkowski,: Göbeğimde bebek var

    İlk çocuğuna hamile olan model Emily Ratajkowski, sosyal medya hesaplarından iddialı pozlar vermeye devam ediyor.

    29 YAŞINDA

    29 yaşındaki güzel, önceki gün paylaştığı video ve fotoğraflarla sevenlerinin gözlerini kamaştırdı.

    Kendisine ait bir iç giyim ve bikini markası olan Ratajkowski, karenin altına, “Göbeğimde bebek var” notunu düştü.

    Emily Ratajkowski,: Göbeğimde bebek var #1

    Emily Ratajkowski,: Göbeğimde bebek var #2

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