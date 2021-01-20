Emily Ratajkowski,: Göbeğimde bebek var

Ünlü oyuncu Emily Ratajkowski, hamileliği sevdi.

İlk çocuğuna hamile olan model Emily Ratajkowski, sosyal medya hesaplarından iddialı pozlar vermeye devam ediyor.

29 YAŞINDA

29 yaşındaki güzel, önceki gün paylaştığı video ve fotoğraflarla sevenlerinin gözlerini kamaştırdı.

Kendisine ait bir iç giyim ve bikini markası olan Ratajkowski, karenin altına, “Göbeğimde bebek var” notunu düştü.