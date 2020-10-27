Emily Ratajkowski, hamile olduğunu açıkladı

Anne olacağını duyuran Amerikalı model, dünyaya getireceği bebeğin cinsiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Dünyaca ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski, bebek bekliyor.

29 yaşındaki model ilk hamileliği hakkında konuşurken, bebeğin cinsiyetini açıklamayı planlamadığını kaydetti.

Vogue'a açıklama yapan Ratajkowski, eşi Sebastian Bear-McClard ile ilk çocuklarını beklediklerini söyledi.

"CİNSİYETİNİ 18 YAŞINA KADAR BİLMEYECEĞİZ"

Ratajkowski, çocuğunun cinsiyetine ilişkin sorulara, "Bunu çocuğumuz 18 yaşına gelene kadar bilmeyeceğimizi ve vakti gelince onun bizi bilgilendireceğini söyleyerek cevaplıyoruz." dedi.

Oyuncu, kendine "Nasıl bir kişinin ebeveynleri olacağız? Hayatlarımızı ve kim olduğumuzu nasıl değiştirecek?" şeklinde sorular yönelttiğini de belirtti.

"ÇOCUĞUN BANA KENDİNİ GÖSTERSİN"

Cinsiyete dayalı peşin hükümleri sevmediğini dile getiren Ratajkowski, "Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum." ifadesini kullandı.