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Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 32 yaşındaki ABD'li model Emily Ratajkowski, iş insanı Michael Rubin'in yaz partisine katıldı.
Kim Kardashian, Beyonce, Jennifer Lopez, Kendall Jenner gibi isimlerin katıldığı partide şeffaf bir elbise tercih eden Emrata, iddialı kareleriyle beğeni topladı.
Kalça dansı yaptı
Transparan elbisesiyle nefes kesen Emrata, kalça dansı yaptığı anları da paylaştı.
Takı seçimini pırlantadan yana kullanan Emrata, çantada ise gümüş tonlarını tercih etti.
1 milyon üzeri beğeni
Emrata'nın cesur stili, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kısa sürede 1 milyonun üzerinde beğeni aldı.