Emily Ratajkowski, transparan

Dünyaca ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski 'en cüretkar haliyle' kutlamaya katıldı

Uzun süredir birlikte olduğu eşi Sebastian Bear-McClard’dan aldatma iddialarının ardından ayrılma kararı alan ünlü model Emily Ratajkowski, gündemden düşmüyor.

Ağ desenli elbise

Şu sıralar adı Brad Pitt ile anılan ünlü ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, New York’ta katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çekti.

Artık bekar

‘Yeniden bekar’ olduğunu belirten Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, etkinliğin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.