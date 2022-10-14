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    Emily Ratajkowski, transparan

    Dünyaca ünlü oyuncu ve model Emily Ratajkowski 'en cüretkar haliyle' kutlamaya katıldı
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 11:28
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    Emily Ratajkowski, transparan

    Uzun süredir birlikte olduğu eşi Sebastian Bear-McClard’dan aldatma iddialarının ardından ayrılma kararı alan ünlü model Emily Ratajkowski, gündemden düşmüyor.

    Ağ desenli elbise

    Şu sıralar adı Brad Pitt ile anılan ünlü ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, New York’ta katıldığı bir etkinlikteki stiliyle dikkat çekti.

    Artık bekar

    ‘Yeniden bekar’ olduğunu belirten Ratajkowski, ağ desenli transparan bir görünüm tercih etti. Toz pembe renkteki saten parçalarla kombinini tamamlayan model, etkinliğin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu.

    Emily Ratajkowski, transparan #1

    Emily Ratajkowski, transparan #2

    Emily Ratajkowski, transparan #3


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