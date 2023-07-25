Emily Ratajkowski'nin sokak tarzı Dünyanın en seksi kadınlar arasında gösterilen güzel model Emily Ratajkowski, sokak tarzı dikkat çekti.

ensonhaber.com

"Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" diyerek oyunculuğu bırakan model Emily Ratajkowski, kariyerine modellikle devam etme kararı almıştı.

Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Ratajkowski özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Kocası tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı alan Emrata paylaşımlarıyla olduğu kadar tarzıyla da konuşuluyor.

Sokakta görüntülendi

Güzel model son olarak sokakta görüntülendi. Model zarif tasarımlı siyah iç çamaşırını tamamlayan şeffaf bir mini elbise giydi.

Çizme giydi

Emily Ratajkowski temmuz güneşinde parıldayan bir çift siyah diz boyu çizme ile de tüm dikkatleri üzerine çekti.