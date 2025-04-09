Emily Ratajkowski'nin zayıflık sırrı! Zerdeçal ve pancar suyu içiyor

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İngiliz asıllı ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, güzelliğinin sırrı hep merak ediliyor.

Fit kalmak için aşırıya kaçmadan, dengeli ve sağlıklı bir beslenme uygulayan Ratajkowski, bunu hem bedensel hem de zihinsel sağlığı için yapıyor.

İşte Emily'nin sağlıklı ve fit kalmak için uyguladığı beslenme rutini:

HAFİF AMA DENGELİ

Emily, öğle ve akşam yemeklerinde daha hafif seçimler yapmaya özen gösteriyor. Kahvaltısına genellikle enerji verici gıdalar eklese de günün ilerleyen saatlerinde daha hafif ama besleyici yemekler tercih ediyor.

ÖĞLEN SALATA

Öğle yemeklerinde genellikle salata tercih eden Emily, bu öğünü sağlıklı ve düşük kalorili seçeneklerle geçirmeyi seviyor. Salata, vücuda ihtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri sağlayan mükemmel bir seçenek.

ARA ÖĞÜN MEYVE

Emily, ara öğünlerde genellikle meyve yemeyi tercih ediyor. Bu, hem tatlı ihtiyacını karşılıyor hem de vücuda doğal şeker ve besin değeri sunuyor. Meyveler, sağlıklı atıştırmalıklar arayanlar için ideal bir tercihtir.

ZERDEÇAL VE PANCAR SUYU

Sağlıklı yaşamın bir parçası olarak Emily, her gün muhakkak zerdeçal ve pancar suyu tüketiyor.