Emina Jahovic: 1,5 yılda 30 dadı değiştirdim

Memleketine giden Emina Jahovic, çocuklarını nasıl büyüttüğünü anlattı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, çocuklarıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde memleketi Sırbistan'da bir TV programına katılan Jahovic, oğulları için tam 30 dadı değiştirdiğini belirtti.

"BULGAR HEMŞİREMİZ VARDI"

Jahovic, konuyla ilgili, "Yaman ve Yavuz için hep en iyisini istedim. Kimseye güvenemedim. İlk bir buçuk yılda 30 dadı değiştirdim. Kimseyi sevemedim. Bulgar bir hemşiremiz vardı. İstediğim zaman çocuğumu kucağıma almama izin vermedi.

"ÇOCUĞUMU VERMİYORDU"

'Şimdi olmaz uyuyor' falan diyordu. 'Bırak beni, çocuk benim' diyordum ona. Sonra tabii hemen o kadını işten çıkardık. Ardından gelen dadımız ise harikaydı. Oğluma uyumayı, disiplini öğretti." diye devam etti.

KIZ ÇOCUK İSTİYOR

Üçüncü bir çocuk istediğini dile getiren Jahovic, "Bir kız çocuğum olmasını çok isterim. İki erkek çocuk annesiyim. Bu nedenle bir çocuğum daha olursa kız olsun." dedi.