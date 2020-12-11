Emina Jahovic, arabasında Yasin-i Şerif taşıyor

Mustafa Sandal'la yolları kesiştikten sonra Türkiye'ye yerleşen Emina Jahovic'in maneviyata merak saldığı öğrenildi.

Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Akmerkez çıkışı görüntülendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, AVM'nin giriş kapısından çıkmaya çalışan Emina Jahovic, konuşmak istemedi. Soruları yanıtsız bırakan Jahovic’in arabasında, Yasin-i Şerif olduğu görüldü.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Yaklaşık iki yıl önce 10 yıllık evliliklerini noktalayan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic'in, bu birlikteliklerinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.

Jahovic, "Çocuklarımız ayrılığa alışana kadar yeterince bir araya geldik. Artık sık sık görüşmeye gerek yok." açıklamasında bulunmuştu.