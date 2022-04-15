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    Emina Jahovic: Oruç tutuyorum

    Mustafa Sandal'la boşansa bile Türkiye'den ayrılamayan Emina Jahovic, Ramazan ayının kendisine çok iyi geldiğini hatta oruç tutuğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 08:07
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 08:27
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    Emina Jahovic: Oruç tutuyorum

    Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın iki çocuğunun annesi eski eşi Sırbistanlı Emina Jahovic, önceki akşam Etiler'de bir iftara katıldı.

    Mekan çıkışı görütülenen Jahovic, Ramazan ayıyla ilgili konuştu.

    "Ramazan beni rahatlatıyor"

    Oruç tuttuğunu söyleyen boşnak kökenli Sırp şarkıcı, "Oruç tutuyorum. Ramazan ayı beni manevi olarak çok rahatlatıyor, oruç benim huzurum.

    "Form tutuyor"

    İftar sonrasında da formumu korumak için yürüyüş yapıyorum" diye konuştu.

    Emina Jahovic: Oruç tutuyorum #1

    Emina Jahovic: Oruç tutuyorum #2


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