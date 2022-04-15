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Emina Jahovic: Oruç tutuyorum

Emina Jahovic: Oruç tutuyorum

Mustafa Sandal'la boşansa bile Türkiye'den ayrılamayan Emina Jahovic, Ramazan ayının kendisine çok iyi geldiğini hatta oruç tutuğunu söyledi.