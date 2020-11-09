Emina Jahovic, sinirlendi

Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra sürekli aşk hayatıyla gündeme gelen Emina Jahovic, isyan etti.

En son eski basketbolcu İbrahim Kutluay'la anılan sırp şarkıcı Emina Jahovic, geçtiğimiz gün Bebek'te bulunan bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

Jahovic, çıkan haberler ile ilgili "Hiçbir şey doğru değil, hayatımda kimse yok." dedi.

"BENİM ADIM VE SOYADIM VAR"

Jahovic, evine gittikten sonra bir de sosyal medyadan isyan etti. Artık birilerinin eskisi ve yenisi olarak anılmaktan usandığını söyleyen Sırp şarkıcı, “Artık kimsenin ‘eski eşi’, ‘yeni sevgilisi’ gibi söylemlerle anılmak istemiyorum. Benim bir adım ve soyadım var. Benimle ilgili haberlerde başka sıfat kulanmaya ihtiyacınız yok...” diye yazdı.