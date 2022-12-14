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    Emina Jahovic, umreye gitti

    2018 yılında boşandığı Mustafa Sandal'la daha sonra nafaka yüzünden davalık olan Emina Jahovic, umreye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 10:21
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    Emina Jahovic, umreye gitti

    İki çocuğunun babası Mustafa Sandal ile 9 yıllık evliliğini bitiren Sırp şarkıcı Emina Jahovic, maneviyata yöneldi. 40 yaşındaki güzel umreye gitti.

    Tırnakları da çıkardı

    Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaştı. Emina Jahovic'in, protez tırnaklarını çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.

    Emina Jahovic, umreye gitti #1

    "Mükemmelliyetçiyim"

    Şarkıcı Emina Jahovic, en son verdiği röportajda çok detaycı ve mükemmelliyetçi biri olduğunu söyledi. Jahovic “Oğlak burcuyum. Kendimi akışa bıraktığımda daha iyi hissediyorum. Kusursuzluk ve mükemmelliyetçi anlayışımdan dolayı ise çok yoruluyorum” dedi.

    Emina Jahovic, umreye gitti #2

    Emina Jahovic, umreye gitti #3

    Emina Jahovic, umreye gitti #4


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