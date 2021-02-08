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    Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı

    Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic ve çocukları Yavuz ile Yaman koronavirüs oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 10:17
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    Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı

    Ünlü şarkıcı Emina Jahovic’te çocuklarıyla birlikte virüse yakalandığını duyurdu.

    Tüm tedbirleri almasına rağmen koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Jahovic ve çocuklarının testi pozitif çıktı.

    Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı;

    "DİKKATLİ VE ÖZENLİ DAVRANIYORDUK"

    "Pandemi sürecinin başından beri gerçekten çok dikkatli ve özenli davranmamıza rağmen; maalesef çocuklarım Yavuz, Yaman ve benim Covid-19 test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik."

    Emina Jahovic ve çocukları koronavirüse yakalandı #1

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