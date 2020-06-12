Emina Jahovic, yeni sevgili yaptı

Emina Jahovic, yeni aşkını da spor salonunda buldu.

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini 2 yıl önce noktalamıştı. Boşanma psikolojisinden hemen çıkan Jahovic, bir süre sonra Sadettin Saran’la flört etmeye başlamıştı.

9 AY SÜRDÜ

Jahovic, Saran’la inişli çıkışlı devam eden ilişkisine 9 ayın sonunda nokta koydu.

Ünlü işadamıyla spor salonunda tanıştığını söyleyen Sırp şarkıcı, yeni aşkını da yine sporda buldu.

Etiler’deki bir spor salonunda düzenli olarak spor yapan Emina Hanım, burada genç işadamı Salih Çeçen’le tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.