Dolar
6.832
-0.1081%
Euro
7.7307
-0.0051%
Altın
1732.84
0.3038%
Borsa
109325.58
0.1558%
G. Altın
381.191
0.3076%
Bitcoin
64615.26
0.1006%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Emina Jahovic, yeni sevgili yaptı

    Emina Jahovic, yeni aşkını da spor salonunda buldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 12:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Emina Jahovic, yeni sevgili yaptı

    Emina Jahovic, Mustafa Sandal’la 10 yıllık evliliğini 2 yıl önce noktalamıştı. Boşanma psikolojisinden hemen çıkan Jahovic, bir süre sonra Sadettin Saran’la flört etmeye başlamıştı.

    9 AY SÜRDÜ

    Jahovic, Saran’la inişli çıkışlı devam eden ilişkisine 9 ayın sonunda nokta koydu.

    Ünlü işadamıyla spor salonunda tanıştığını söyleyen Sırp şarkıcı, yeni aşkını da yine sporda buldu.

    Etiler’deki bir spor salonunda düzenli olarak spor yapan Emina Hanım, burada genç işadamı Salih Çeçen’le tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.

    Görüş Bildir