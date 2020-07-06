Dolar
6.8643
0.067%
Euro
7.7566
0.3713%
Altın
1776.99
0.1087%
Borsa
117715.21
1.6991%
G. Altın
392.012
-0.0313%
Bitcoin
63094.27
0.4929%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Emina Jahovic'ten bikinili paylaşım

    Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, tatilden bir fotoğraf paylaşarak yapmak istediği müzikle ilgili yorumda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 11:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Emina Jahovic'ten bikinili paylaşım #1

    Sırp şarkıcı Emina Jahovic 2018’de boşandığı Mustafa Sandal’dan olan oğulları Yaman ve Yavuz ile tatile çıktı. Jahovic, dün Instagram’da bikinili bir karesini paylaştı.

    Kısa sürede 10 binlerce kişinin beğendiği fotoğrafın altına yapmak istediği müzikle ilgili “Birkaç şeyi birleştirmek istiyorum. Handel, Bach (klasik müzik bestecileri), Muddy Waters (blues müzisyeni) ve Flamenko gibi bir şeyler” yazdı.

    YENİ SEVGİLİSİ DE SPOR SALONUNDAN

    Öte yandan 38 yaşındaki Emina Jahovic, yeni sevgilisi Salih Çeçen ile spor salonunda tanıştı.

    Jahovic, eski sevgilisi Sadettin Saran'la da spor salonunda tanışmıştı. Salih Çeçen, IC Holding'in turizm yatırımlarını yönetiyor.

     

    Emina Jahovic'ten bikinili paylaşım #2

    Emina Jahovic'ten bikinili paylaşım #3

     

    Görüş Bildir