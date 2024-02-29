Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru'yu görenler çok şaşırttı

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Bir dönemin popüler oyuncularından Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında evlenmişti.
İkilinin 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.
Kızıyla galada
Şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi ile ekranlara geri dönen Emine Ün, yeni projesinin galasına kızı Duru ile katıldı. Anne-kızı birlikte görenler çok şaşırdı.
"Deniz gözlüm güzeller güzelim"
Şimdilerde 20 yaşında olan Duru Kınay, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, kızıyla yayınladığı kareye; "Deniz gözlüm güzeller güzelim" notunu düştü.
Duru Kınay'ı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'İkiz gibiler' şeklinde yorumlar yaptı.
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