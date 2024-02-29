Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru'yu görenler çok şaşırttı
ensonhaber.com

Bir dönemin popüler oyuncularından Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında evlenmişti.

İkilinin 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Kızıyla galada

Şimdilerde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi ile ekranlara geri dönen Emine Ün, yeni projesinin galasına kızı Duru ile katıldı. Anne-kızı birlikte görenler çok şaşırdı.

"Deniz gözlüm güzeller güzelim"

Şimdilerde 20 yaşında olan Duru Kınay, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, kızıyla yayınladığı kareye; "Deniz gözlüm güzeller güzelim" notunu düştü.

Duru Kınay'ı görenler 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'İkiz gibiler' şeklinde yorumlar yaptı.