Emine Ün'den kızı Duru Kınay'a duygusal sözler

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Emine Ün ve Emre Kınay'ın kızı Duru, şimdilerde kocaman oldu.

2003 yılında dünyaevine giren ve 2009 yılında ayrılan Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru, 20 yaşına bastı.

Ünlü oyuncu, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HAYAT SENİNLE GÜZELLEŞTİ"

Emine Ün, kızıyla fotoğrafına "Hayat seninle daha çok güzelleşti…Benim kızım olman öyle büyük bir mutluluk ki kelimeler yetmez. 20 yıl önce bugünü tekrar hatırlamak ve şükretmek nasıl güzel" notunu düştü.

"KIZIM İYİ Kİ DOĞDUN"

Emine Ün, sözlerine "Yeni yaşında tüm iyilikler ve güzellikler, sağlık seninle olsun benim canım, benim her şeyim kızım... İyi ki doğdun, iyi ki benim kızımsın. Seni çok seviyorum" diye devam etti.