Emine Ün'den mayolu poz Boşandığı eşi kardeşiyle aşk yaşayan ve zor günler geçiren Emine Ün, mayolu pozuyla dikkat çekti.

ensonhaber.com

Meslektaşı Emre Kınay ile 2003-2009 yılları arasında evli kalan, 2012'de dünyaevine girdiği iş insanı Tolga Karakaş'tan 2021'de boşanan Emine Ün, bir süredir Ayk Karakulakyan ile aşk yaşıyordu.

Evlilik hazırlıkları yapan Emine Ün ile iş insanı Ayk Karakulakyan ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

Mayolu poz geldi

Zor günleri geride bırakan 45 yaşındaki Emine Ün yıllara meydan okuyan pozuyla dikkat çekti.

Siyah mayosuyla pozlarını paylaşan Emine Ün'e yorum yağdı.

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.