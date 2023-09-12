Emine Ün'ün kızı büyüdü İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan Emine Ün, kızını paylaştı.

ensonhaber.com

İki ünlü oyuncu Emine Ün ile Emre Kınay, 2003 yılında nikâh masasına oturmuş, 2004'te Duru adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Oyuncu çift, evliliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

Son dönemde aşk hayatında aradığını bulamayan Ün, tatil pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyanın aktif ismi Emine Ün, kızıyla pozlarını paylaştı.

Duru Kınay ile Emine Ün'ün sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

"Tıpkı babası"

18 yaşındaki Duru Kınay'ı gören bazı takipçiler ise "Tıpkı babası", "Sadece gözler siz" yorumlarında bulundu.

Kardeşi eşiyle aşk yaşıyor

Emine Ün, geçtiğimiz yıl 11 yıllık eşi Tolga Karakaş'tan boşanmıştı. Öte yandan Karakaş'ın, Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiası gündemi sarsmıştı.