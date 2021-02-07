Emir Berke Zincidi'nin babası iflas etti

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin babası ve amcasının ortak olduğu Zincidi Sinema'nın borcunun, mal varlığını aştığı belirtildi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde küçük Osman karakterini canlandırmasıyla ünlenen ve Küçük Ağa dizisindeki başarısıyla gündeme gelen Emir Berke Zincidi'nin babası Berkant Zincidi ve amcası Tamer Zincidi tarafından 10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi geldi.

Doğrudan şirket sahiplerinden gelen talebin ardından İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, şirketin iflasına karar verilmesi istendi.

"BORÇLARINI ÖDEYEMEZ HALE GELDİ"

Dava dilekçesinde özetle “Şirketin, yapmış olduğu ticari faaliyetleri neticesinde işleri iyi gitmedi. Müşterilerinden de alacağını alamayınca, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile borçlarını ödeyemez hale geldi.” denildi.

VALIKLAR SATILIP, BORÇLAR ÖDENECEK

Şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu bilgisine yer verilen dilekçenin devamında şöyle denildi:

“Şirketin borcu, malvarlığını aşmış durumda…”

Yapılan başvuru üzerine mahkeme ilk duruşma için 28 Nisan’a gün verdi. Mahkemenin, talep doğrultusunda iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak.

2013'TEKİ FİLM, MALİ DENGEYİ BOZDU

İflası istenen şirketin hissedarı konumunda 4 şirket bulunuyor. Yüzde 50 hisse Almanya merkezli üç şirkete aitken, kalan yüzde 50 hisse ise Emir Berke Zincidi’nin babası Berkant ile amcası Tamer Zincidi’ye ait.

Aile şirketinin mali sıkıntıya girmesine neden olan yapımların başında, 2013’te vizyona giren “Hititya-Madalyonun Sırrı" filminin yer aldığı kaydedildi.