Emir Can İğrek, özel hayatıyla ilgili konuştu 'Parti İptal' albümündeki 'Ali Cabbar' parçası ile müzik dünyasında son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Emir Can İğrek, kendini anlattı.

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Sosyal medya fenomenlerinden Ala Tokel, Emir Can İğrek'i konuk etti. Son dönemin popüler şarkıcılarından İğrek cinsel hayatına dair sorulara açık açık yanıt verdi.

Ala Tokel'in YouTube programına konuk olan Emir Can İğrek özel hayatına dair de konuştu.

"İlişkim varsa aşk adamıyım"

Yakın zamanda İrem Yalçınkaya'dan ayrılan Emir Can İğrek skandal ve ünlü isimlerden nude aldığını ancak nude'ların kendisinde güvende olduğunu belirtti. Emir Can İğrek, Ala Tokel'in "Aşk adamı gibisin" yorumuna "İlişkim varsa aşk adamıyım ilişkim yoksa aşk adamı değilim" şeklinde karşılık verdi. Ala Tokel'in 'Hızlısın' cevabında ise 'Şu anda ilişki aramıyorum' dedi.

'Grup seks düşkünü değilim"

Tokel, bazı kişilerin Emir Can İğrek'e 'aşk adamı' yorumunda bulunduğunu söylerken bazı kişilerin kendisine 'grup seks düşkünü' dediğini belirtti. Emir Can İğrek de grup seks düşkünü olmadığını söyledi.