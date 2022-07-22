Emir Sarıgül ile Sibel Can tatilde

Buket Aydın'la ayrılan Emir Sarıgül, Sibel Can'la görüntülendi.

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Uzatmalı sevgilisi: Sibel Can

Geçtiğimiz sene televizyoncu Buket Aydın ile yollarını ayıran Sarıgül, eski aşkına geri döndü. Uzun yıllardır 51 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'la sık sık görüntülenen ancak ilişkisini kabul etmeyen 41 yaşındaki Sarıgül, yine şarkıcıyla görüntülendi.

Bodrum Torba'da görüntülenen ikili, yakın arkadaşlarıyla sohbet etti. Bir ara telefonuyla uğraşan Sarıgül, daha sonra Sibel Can ile arkadaşlarının yanından ayrıldı.

Emir Sarıgül ile Buket Aydın 1 yıl aşk yaşamış ancak geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı. Aydın'ın Sarıgül'ün evlilik baskısından sıkıldığı için ilişkiyi bitirdiği iddia edilmişti.