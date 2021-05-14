Emir Sarıgül, Sibel Can ile olan aşk iddiasını yalanladı

Geçtiğimiz aylarda Buket Aydın ile yollarını ayıran iş adamı Emir Sarıgül'ün, Sibel Can ile Bodrum'da tatil yaptığı ileri sürülmüştü. Sarıgül, iddialarla ilgili "Allah'a havale ediyorum" dedi.

Eşinden boşandıktan sonra sunucu Buket Aydın ile bir ilişki yaşayan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’ün adı bu kez şarkıcı Sibel Can ile anıldı.

İddialara göre, iki isim şimdilerde Bodrum'da teknede tatil yapıyor.

"SADECE BUKET HANIMLA BİRLİKTELİĞİM OLDU"

Hakkında çıkan aşk haberlerinin ardından açıklama yapan Emir Sarıgül, iddiayı yalandı. Sarıgül, "Yapmayın. Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket Hanım ile birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket Hanımı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum." dedi.

"TEKNEDEYİM AMA DOST MECLİSİMLE"

Sarıgül, “Bu bayram evlatlarım Londra'da olduğu İçin ben teknedeyim ama haberlerde yer aldığı gibi değil, kendi dost meclisim ile birlikteyim." diye konuştu.

Şarkıcı Sibel Can da Emir Sarıgül ile aşk iddialarını "Böyle bir durum söz konusu değil" diyerek yalanlamıştı.